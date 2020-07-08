سياسي ألماني: الفيتو الروسي الصيني ضد مساعدات سوريا "غير إنساني"

برلين/الخليج 365

قال السياسي الألماني يورغن هاردت، إن استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد تمديد إرسال المساعدات الدولية لملايين السوريين يعتبر موقفا "غير إنساني".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هاردت، مسؤول السياسات الخارجية في ائتلاف حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)، انتقد خلالها الفيتو الروسي الصيني.

وأضاف هاردت أن سير الصين على خطى روسيا دون شروط، حالة تستدعي قلق المجتمع الدولي بأسره.

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وتقدمت ألمانيا وبلجيكا، بمشروع قرار تمديد آلية إيصال المساعدات السورية، عبر معبري "باب السلام" و"باب الهوى" (بتركيا)، لمدة عام كامل.

وصوت مجلس الأمن، الثلاثاء، على مشروع القرار الألماني البلجيكي، غير أن الفيتو الروسي- الصيني حال دون تمديده الآلية.

وستبدأ عملية إغلاق البوابتين الحدوديتين أمام مرور قوافل المساعدات الدولية إلى سوريا اعتبارا من 10 يوليو/ تموز الجاري

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