"حماس" تكشف عن مساع فصائلية لعقد "لقاء وطني" جامع

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

كشفت حركة "حماس" الأربعاء، عن مساع تقوم بها فصائل فلسطينية لعقد لقاء وطني جامع لمناقشة الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية.

جاء ذلك وفق ما ذكر مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "حماس" حسام بدران، خلال برنامج تلفزيوني، بثته فضائية "القدس" (محلية) اليوم.

وقال بدران، إن هناك "مساع فصائلية لعقد مؤتمر وطني جامع، لممثلي الشعب الفلسطيني على مستوى الأمناء العامين للأحزاب، أو من يمثلهم، لمناقشة الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية".

ولم يوضح بدران من هي الفصائل التي تسعى إلى عقد اللقاء، وما إذا كانت مساعيها حققت أي تقدم.

وأكد بدران، على أن "المهم في ذلك اللقاء هو المضمون، دون النظر للشكل أو المناسبة".

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وحول تفاصيل اللقاء قال بدران، "من المبكر الحديث عن ذلك في الإعلام".

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو/ حزيران 2007، بسبب الخلافات الحادة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" و"حماس.

وفي الفترة الأخيرة، عملت الحركتان، على تنظيم لقاءات المشتركة، لبحث سبل مواجهة خطة الضم الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن أن عملية الضم ستبدأ في الأول من يوليو/ تموز الجاري، ولكن خلافات داخلية وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية، حال دون ذلك.

وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

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