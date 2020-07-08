أمير قطر يلتقي الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير

الدوحة /أحمد يوسف/ الخليج 365

اجتمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، مع الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير، رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، حول زيارة يقوم بها بوزكير ووفد مرافق له للعاصمة القطرية الدوحة، دون تفاصيل عن مدتها.

وأعرب أمير قطر، خلال مقابلة بوزكير، عن تهانيه له بمناسبة انتخابه رئيسا للدورة الـ75، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه.

ومن جانبه، عبر بوزكير، عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة وتنميته لمستويات أرحب خلال فترة رئاسته القادمة.

كما جرى خلال المقابلة "استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأبرز التطورات العالمية".

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فيما اجتمع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع بوزكير.

وجرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب "قنا".

كما اجتمع بوزكير، مع سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر.

وبحسب بيان للخارجية التركية الشهر الماضي، تم انتخاب بوزكير رئيسا للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 17 حزيران/ يونيو 2020، بأغلبية ساحقة من الدول المشاركة في التصويت، وسيتولي منصبه منصبه في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل لمدة عام واحد.

وأوضح أنه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، سيتولى مواطن تركي هذه المهمة التي تعد أعلى منصب في منظومة الأمم المتحدة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.