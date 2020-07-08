الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين غربي البلاد

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني الأربعاء، إسقاطه طائرة مسيرة لجماعة الحوثي، أطلقتها تجاه مواقع عسكرية حكومية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي لقوات "ألوية العمالقة" (تابعة للجيش).

وذكر البيان، أن "القوات المشتركة (حكومية) أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه مواقعها في مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة".

وأضاف البيان، أن "جماعة الحوثي تواصل عملياتها العسكرية في محاولة منها للقضاء على مساعي السلام".

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ودأب "الحوثيون"، على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه مواقع الجيش اليمني في عدة جبهات، في حين يعلن الجيش التصدي لبعض تلك الطائرات والصواريخ.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة "الحوثي"، حول ما قاله المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة".

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.