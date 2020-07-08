القدس.. السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً في "الخان الأحمر"

زين خليل/ الخليج 365

هدمت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، منزل أسرة فلسطينية في تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرق مدينة القدس، بحسب عضو بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

ونشر عوفر كسيف، وهو عضو الكنيست اليساري عن "القائمة المشتركة"، مقطع فيديو قال إنه يوثق لعملية الهدم.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية بيانا حول الواقعة، فيما لم يتسن التأكد من عملية الهدم من مصدر مستقل.

وكتب "كسيف" في تغريدة على تويتر: "مرة أخرى هدموا بيتا في (تجمع) الخان الأحمر، لم يتوقف الاحتلال عن الإساءة للفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم، سنواصل النضال".

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وفي 5 سبتمبر/أيلول 2018، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) قرارا نهائيا بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع.

وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني دون ترخيص".

ويعيش في التجمع عشرات من عشيرة الجهالين، الذين قامت السلطات الإسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم في النقب في خمسينات القرن الماضي، إلى مكان سكناهم الحالي.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".

وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.