طائرات التحالف تقصف أهدافا لـ"داعش" شمالي العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، أن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن دمرت أهدافا لتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان لـ"خلية الإعلام الأمني" التابعة للجيش العراقي، الأربعاء، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وذكر البيان، أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء طوز خرماتو (ذا الأكثرية التركمانية) بمحافظة صلاح".

وأوضح أن الضربات الجوية "أسفرت عن تدمير الكهوف الثلاثة، بينها واحد يحتوي على عبوات ناسفة وأسلحة بشكل كامل".

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وأشار البيان، إلى أن "قوة أمنية تقوم بتمشيط المنطقة التي استهدفتها الضربات الجوية".

ومنذ مطلع العام الجاري، تزايدت وتيرة هجمات يشنها في الغالب مسلحو "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، وذلك بإسناد من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

ويواصل التحالف الدولي إسناد القوات العراقية في محاربة فلول "داعش" إلا أن وتيرة عملياته تراجعت على نحو ملحوظ في الأشهر الأخيرة على خلفية هجمات صاروخية تستهدف قواته في القواعد العسكرية العراقية ويشنها في الغالب فصائل موالية لإيران.

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