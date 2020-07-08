كورونا.. 10 وفيات في الجزائر و2 بالمغرب و16 إصابة بتونس

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت الجزائر الأربعاء، 10 وفيات بفيروس كورونا، فيما سجلت المغرب وفاتين، وأصيب في تونس 16 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، أنه تم تسجيل10 وفيات، و469 إصابة بفيروس كورونا، فيما تعافت 269 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 17 ألفا و348، منها 978 وفاة، و12 ألفا و329 حالة تعاف.

من جانبها أفادت وزارة الصحة المغربية، بتسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس، و164 إصابة، إضافة إلى تعافي 677 مريضا.

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وأشارت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14ألفا و771 حالة، منها 242 وفاة، و11 ألفا و316 حالة تعاف.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إن المصابين الجدد بالفيروس جميعهم وفدوا من الخارج ليصل عدد الإصابات النشطة إلى 121 حالة.

وبحسب البيان، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ ألف و221 حالة توفيت منها 50، فيما تعافت ألف و50 حالة.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الأربعاء، 11 مليونا و997 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 547 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و944 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.