ألمانيا تدعو الليبيين لجعل سرت والجفرة "منزوعة السلاح"

نيوروك/ الخليج 365

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، الأطراف الليبية لجعل سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح كخطوة أولى لإطلاق المفاوضات.

وقال ماس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، إنه مضى 6 أشهر على مؤتمر برلين لكن الوضع يزداد سوءا في ليبيا مع كل أسبوع يمر، كما أن جائحة كورونا لم توقف الحرب المستمرة هناك.

وأضاف أنه في وقت أغلق فيه العالم أبوابه بسبب الجائحة، إلا أن تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب استمر إلى ليبيا، و"حان وقت وقف هذه المهزلة في ليبيا".

وطالب بإنهاء التدخل الخارجي في ليبيا، مضيفا: "هذا يعني عدم إرسال المزيد من الطائرات والدبابات والسفن المحملة بالأسلحة".

Advertisements

واستطرد: "سنسخدم كافة الإجراءات التي بحوزتنا بما فيها العقوبات لمنع تحويل ليبيا إلى ساحة حرب للقوى الخارجية".

ودعا الأطراف الليبية إلى الشروع بالمفاوضات دون المزيد من التأخير، مضيفا أن تجريد السلاح من سرت والجفرة يمكن أن يشكل أول خطوة لتحقيق ذلك.

واستطرد: "ندعو جميع الأطراف في ليبيا إلى التوحد خلف هذه الفكرة".

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.