لبنان.. نقابة الأطباء ترفع الحد الأدنى لبدل المعاينات

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365
أعلن مجلس نقابة الاطباء في لبنان، الأربعاء، رفع الحد الأدنى لبدل المعاينات الطبية، تزامنا مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
وقال مجلس النقابة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه رفع الحد الأدنى لمعاينة الطبيب العام إلى 70 ألف ليرة لبنانية من 50 ألفا، والطبيب الاختصاصي إلى 100 ألف ليرة بعد أن كان 75 ألف ليرة.
والثلاثاء، قال نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، إن "المستشفيات الخاصة ستتجه في المرحلة المقبلة إلى حصر استقبال المرضى بالحالات الطارئة بعدما طاولتها الأزمة الاقتصادية الحادة".
ومنح هارون مهلة 3 أسابيع كحد أقصى لتدارك الوضع قبل تصعيد الخطوات وإقفال المستشفيات كلياً باستثناء غسل الكلى وعلاج السرطان.
والليرة اللبنانية مربوطة رسمياً عند 1500 للدولار، لكن يجري تداولها الآن في السوق السوداء عند حوالي 9000 ليرة للدولار، بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.
والثلاثاء، أعلن محافظ مصرف لبنان (البنك المركزي) أن المصرف يسعى إلى توحيد أسعار الصرف عند 3900 ليرة للدولار.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية في 17 اكتوبر/تشرين الاول الماضي، ترفع مطالب سياسية واقتصادية.
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