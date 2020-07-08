العراق.. كورونا يرفع نسبة الفقر إلى 31.7 بالمئة

بغداد/علي جواد/ الخليج 365
أعلن وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، الأربعاء، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 31.7%، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".
جاء ذلك في بيان، أوضح فيه أن تداعيات الفيروس، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء البالغ 10 ملايين شخص.
ويبلغ إجمالي تعداد العراق 37 مليون نسمة.
وقال النجم في البيان، إن "عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليونا و400 ألف فرد، بعد أن كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد".
وأوضح أن "نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 بالمائة، والتي كانت 20 بالمائة في عام 2018".
وفرض العراق إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا تمثلت بفرض حظر للتجوال جزئي وشامل، وإغلاق المطارات والحدود وإيقاف عمليات التبادل التجاري في المعابر، وإغلاق العديد من المصانع والمعامل والشركات، وتعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، وإغلاق الأسواق.
وحتى مساء الأربعاء، أصاب فيروس كورونا 67 ألفا و442 عراقيا، توفى منهم 2779 ، مع تعافي 37 ألفا و879، بحسب وزارة الصحة العراقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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