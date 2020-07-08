إصابة العشرات إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

الخليل/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الأربعاء، جراء استنشاقهم غاز مسيل للدموع، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة "باب الزاوية" بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الموجهات اندلعت في "باب الزاوية" رفضا لخطة الضم الإسرائيلية.

وألقى المحتجون الفلسطينيون الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه الجنود الإسرائيليين المتواجدين على الحاجز العسكري المقام في تلك المنطقة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي وابلا من قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، وتم علاجهم ميدانيا.

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وشهدت الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، فعاليات شعبية ورسمية رفضا لخطة الضم الإسرائيلية.

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض عربي ودولي.

والأربعاء، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، إن البيت الأبيض سيستأنف اليوم مشاوراته حول مخطط إسرائيل، ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية.

ووفق تقارير صحفية، يريد نتنياهو ضوءا أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل الشروع في عملية الضم، التي خطط لها أن تبدأ في الأول من الشهر الجاري.

وتشترط الإدارة الأمريكية توافق نتنياهو وكل من وزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي قبل الشروع في عملية الضم، ولا تزال خلافات بينهم حول تفاصيل تلك العملية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.