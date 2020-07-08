واشنطن: تمديد حظر الأسلحة على إيران يمنع مزيدًا من الصراعات بالمنطقة

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دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وقال “بومبيو” في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية: “لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة”؛ وفقًا لـ”رويترز”.
ولفت الوزير الأمريكي إلى أنه لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.
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