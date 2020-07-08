أكثر من 500 جولة رقابية خلال أسبوع في نطاق بلدية العمرة الفرعية مكة المكرمة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 535 جولة رقابية على الأنشطة الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة، خلال أسبوع

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أنه تم تكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة المنشآت الغذائية و المتعلقة بالصحة العامة ، حيث بلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها 12 منشأة لوجود حشرات ووجود مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر وتم إتلاف 456 كغم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 56 منشأة تجارية.

وأكد المالكي أن تكثيف الحملات الرقابية تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين ، ودعي المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة .