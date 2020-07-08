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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الدول الأكثر إصابة بكورونا في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن إفريقيا سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكوفيد- 19، وشهدت العديد من الدول ارتفاعا حادا في حالات الإصابة.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أودى بحياة 11595 شخصا حتى الآن في القارة.
وتخطت حالات الإصابة بكوفيد- 19 ضعف الحالات المسجلة الشهر الماضي في أكثر من 22 دولة في المنطقة، وبلغت نسبة حالات الإصابة في الجزائر ومصر وغانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا حوالي 42% من إجمالي الحالات.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن جنوب إفريقيا، هي الدولة الأكثر تضررا في القارة، إذ تم تسجيل 29 % من إجمالي عدد الحالات في أفريقيا بها.
وقالت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا: "في ظل تضاعف الحالات في أكثر من ثلث دول إفريقيا خلال الشهر الماضي، يتصاعد خطر تقويض كوفيد- 19 للنظام الصحي الهش في القارة".
ويتقدم انتشار الجائحة ببطء في إريتريا وجامبيا ومالي وسيشيل وتوجو.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن عشر دول، من بينها مصر، شهدت هبوط أعداد الحالات المصابة خلال الشهر الماضي.
يشار إلى أن 90 % من المصابين بكوفيد- 19 هم ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أقل، بسبب نسبة الشباب الكبيرة بين سكان إفريقيا على الأرجح.
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