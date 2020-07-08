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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أتربة وغبار وارتفاع قياسي في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض، يوم غد الخميس، بمشيئة الله.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على طول الساحل الغربي لمملكة.
كما توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد فمن المتوقع أن تسجل كل من الدمام الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 49 درجة مئوية، بينما تسجل أبها أبها 20 درجة مئوية.
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