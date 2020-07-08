شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مهمة من «الصحة» لجميع المواطنين والمقيمين بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، أن الأزمات الكبيرة تضعف بالتكاتف ونشر الوعي الصحي بمشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع في نشر التوعية.
وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “تضعف الأزمات الكبيرة بالتكاتف، ساهم معنا في نشر الوعي الصحي، وشارك الآخرين بمحتوى علمي وتوعوي من حسابنا @LiveWellMOH المنصة الرسمية للتوعية بوزارة الصحة”.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3211 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 42 حالة وفاة.
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