الجيش التونسي يطلق النار على سيارات اخترقت الحدود مع ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تدريبات للجيش التونسي على الحدود مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان عنها اليوم الأربعاء، أن قواتها تصدت لمحاولة عدد من السيارات "المشبوهة" التوغل في أراضي البلاد عبر الحدود مع ليبيا.

وقال البيان إن التشكيلات العسكرية العاملة بمنطقة المنزلة برمادة رصدت مساء الثلاثاء تحركات مشبوهة لأربع سيارات قادمة من جهة ليبيا وتوغلت داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى الساتر الترابي.

وحسب البيان، فقد أطلقت القوات التونسية أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبار السيارات على التوقف، لكنها لم تمتثل لإشارات التوقف، فتم بعد ذلك الرمي على مستوى العجلات إلا أن السيارات المنتهكة لاذت بالفرار.

وذكر البيان أن المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس فتحت بحثا تحقيقيا في الحادث.