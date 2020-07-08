"إسرائيل ليست عدوتنا"... دعوة سعودية للتطبيع فورا تثير جدلا واسعا... فيديو

وأعادت الشمري نشر جزء من مقابلتها مع قناة "كان" الإسرائيلية، وقالت خلالها، إنها "تتمنى أن تبدأ السعودية وإسرائيل بالتعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري، اليوم قبل بكرا".

وتابعت: "إسرائيل مش عدوتنا، إيران مثلا عدوتنا".

وتطرقت إلى سلسلة التفجيرات التي استهدفت منشآت إيرانية منها موقع نووي، قائلة: "إذا كانت هذه التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم GO Ahead (امضوا قدما)"، في إشارة إلى الإسرائيليين.

كما أعادت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي موقع "تويتر" تصريحات الناشطة السعودية، التي دعت فيها للتعاون بين المملكة وإسرائيل، واصفة إيران بالدولة العدوة.

وتعرضت الشمري لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المقابلة وتصريحاتها المثيرة للجدل.

Advertisements

وعلق أحد رواد مواقع التواصل، قائلا: "هذا القول الغبي السخيف لا يخدم إلا الحملات الإعلامية المعادية لبلادنا".

ووجه لها سؤالا: "من حضرتك حتى تتجني على الشعب السعودي وتدعي أن إسرائيل ليست عدوتنا".

وتابع: "ثم ما علاقة حلاوة المذيع بالحديث في السياسة (هَزُلت)؟".

وطالب حساب آخر باسم "سعوديون ضد التطبيع" بمحاسبتها مع تدشين وسم #التطبيع_خيانة.