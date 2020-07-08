وقال هزازي في فيديو تم نشره على سناب شات: "أعتذر عن فهم الفيديو بشكل خاطئ، فكل ما أريد أن أقوله، هو أننا نقف بجوار دولتنا".
وأضاف: "نحن مع تطبيق أي قرار أو قانون لتنمية موارد السعودية، والدفع بالبلاد إلى الأمام".
وتداول رواد مواقع التواصل في المملكة فيديو لمهاجم الهلال الأسبق وهو يشتري بعض المنتجات، ويسخر فيه من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
ودخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في السعودية، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15% في الحادي عشر من مايو/أيار الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب سعودي يعتذر بعد نشره فيديو للسخرية من ضريبة القيمة المضافة...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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