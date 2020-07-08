كيف تقوم الإمارات بالكشف عن كورونا بواسطة الكلاب البوليسية؟

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر "تويتر" مقطع فيديو أظهر حديث ضباط في الداخلية الإماراتية عن الطريقة التي يدربون الكلاب فيها على الكشف عن فيروس كورونا.
وقالت طبيبة في شرطة دبي بحسب الفيديو: "كما نعلم تتمتع الكلاب بحاسة شم حادة للكشف عن العديد من الأمراض".
من جانبه أفاد نقيب في الداخلية الإماراتية بأن "بلاده سباقة في هذا المجال وتعتبر من الدول الأولى التي تطبق هذا المشروع وتدرب الكلاب على هذه المهمة".
© REUTERS . YVES HERMAN
يذكر من جانب آخر وأن الجيش الألماني يقوم بتدريب الكلاب العسكرية على الكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وتشارك عشرة كلاب تابعة للجيش في مدينة أولمن في مشروع القوات المسلحة ومؤسسة جامعة "تيهو" للطب البيطري في هانوفر.
ووفقا لبيانات المدرسة، فإن الكلاب المشاركة من فصيلة الراعي (شيبرد) وشبانيل والاسترداد، بحسب ما نقلته "دي دبليو".
ويمكن للكلاب المدربة شم أنواع مختلفة من السرطان ونقص سكر الدم لمرضى السكر، بالإضافة إلى الكشف عن المتفجرات أو المخدرات من التركيب الجزيئي للرائحة.
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