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فيديو مؤثر لممرض عراقي يغني لمسنة مصابة بكورونا

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ويحاول الممرض العراقي أن يهون عن المرأة جلوسها في المشفى لا سيما وأن الزيارات ممنوعة في هذه الحالات.

ويردد الممرض كلمات أغنية "يا أمي" للفنان سعدون الجابر مع إضافة كلمة ويقول لها: يا أمي يا أم الوفا ياطيب من الجنة ياخيمه من طيب ووفا جمعتنا بالحب كلنا.. تعلمت الصبر منك يايما الهوى إنت الهوى ومحتاج اشمه تعلمت الصبر منك يايما الهوى إنت الهوى ومحتاج اشمه يا أغلى وأعز مخلوق عندي يا ماي عيوني أمي قلب هالبحر أمي سلام وخير أمي وجه يمطر محنة قمر ونجوم كانه تعرف تحمل هموم (وكورونا) بس ما تعرف المنه يا أمي يا أمي يا أم الوفا".

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