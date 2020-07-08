وقال السباعي في تصريحات تلفزيونية، إنه ما زالت هناك نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن الإجراءات الفنية والقانونية لسد النهضة.وأضاف السباعي "المفاوض المصري تحمل كثيرا خلال أكثر من 10 سنوات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي"، متابعا "إثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية حتى الآن في الوصول إلى نقاط توافق بشأن سد النهضة".
وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الأحد المقبل هو الموعد الرسمي لإنهاء مفاوضات سد النهضة، حال عدم ظهور متغير جديد.
وشدد مسؤول وزارة الري على أن مياه النيل تمثل لمصر "حياة ووجودا لملايين المواطنين".
وأتم السباعي "لن نتهاون ولن نتراجع ولن يتم الإضرار بحق كل مصري في الحياة بأي شكل من الأشكال".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تكشف موعد نهاية مفاوضات سد النهضة.. وتؤكد: لن نتهاون لأننا تحملنا الكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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