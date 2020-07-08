ووفقا لوكالة الأبناء السعودية "واس"، فإن بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية أكدت في مذكرتها إلى المنظمة، "إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري المتعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف".
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وشغل التويجري العديد من المناصب القيادية من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته لبرنامج التحول الوطني، وتأسيسه لشراكات استراتيجية في عدة دول".
ووصل عدد المرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية حتى اللحظة 8 مرشحين، يتنافسون لتولي قيادة المنظمة، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الترشيحات المقرر اليوم الأربعاء في الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيل ساعات من نهاية الترشح...السعودية تقدم محمد التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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