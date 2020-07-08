السلطات الأردنية تفرج عن المعارض "العبادي"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أفرجت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن المعارض والبرلماني السابق "أحمد عودي العبادي"، بعد 36 يوماً من التوقيف.

وأكد عبد الله، شقيق العبادي، للأناضول، الإفراج عنه دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت العبادي وهو برلماني سابق ومعارض بارز، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.

Advertisements

وحينها، قالت وسائل إعلام محلية إن التوقيف جاء بناءً على "منشورات للعبادي"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن السلطات الأردنية حتى الساعة (16:45 ت غ) أي تعليق حول الإفراج عن العبادي، الذي يعد من أبرز المعارضين السياسيين في المملكة، وتم توقيفه أكثر من مرة.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.