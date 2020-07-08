السلطات الأردنية تفرج عن المعارض "العبادي"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
أفرجت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن المعارض والبرلماني السابق "أحمد عودي العبادي"، بعد 36 يوماً من التوقيف.
وأكد عبد الله، شقيق العبادي، للأناضول، الإفراج عنه دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت العبادي وهو برلماني سابق ومعارض بارز، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي.
وحينها، قالت وسائل إعلام محلية إن التوقيف جاء بناءً على "منشورات للعبادي"، دون مزيد من التفاصيل.
ولم يصدر عن السلطات الأردنية حتى الساعة (16:45 ت غ) أي تعليق حول الإفراج عن العبادي، الذي يعد من أبرز المعارضين السياسيين في المملكة، وتم توقيفه أكثر من مرة.
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