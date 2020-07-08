22.7 مليون يورو "دعما" أوروبيا لـ "الأكثر ضعفا" في فلسطين

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تخصيصه مبلغ 22.7 مليون يورو، لدعم "الفئات الأكثر ضعفاً" في فلسطين.
وقال مفوض شؤون إدارة الأزمات في الاتحاد، جانيز لينارتشيتش، في بيان، إن "هناك 2.4 مليون فلسطيني بحاجة إلى معونة إنسانية".
وأشار إلى وجود "1.5 مليون شخص من بين هؤلاء (2.4 مليون) يعيشون تحت الحصار في قطاع غزة، حيث تتدهور الظروف المعيشية باطراد".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي "سيوفر المساعدات النقدية للأسر الضعيفة، وتعليماً آمناً للأطفال، وسيقدم الرعاية للمصابين الذين لا سبيل لهم لمغادرة غزة للحصول على الرعاية المتخصصة"، دون تفاصيل أكثر.
وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة، بينما يعاني السكان في الضفة الغربية، من الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، والتي تشمل هدم البيوت والاعتقال والقتل وغيرها.
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