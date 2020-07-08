السودان يعلن تحرير 8 رهائن "أجانب" من شبكة اتجار بالبشر‎

السودان/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، "تحرير" 8 رهائن "أجانب" بينهم 7 فتيات من شبكة اتجار بالبشر.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن "إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر رصدت نشاطا إجراميا لشبكة تقوم باحتجاز ضحايا أجانب (دون تحديد جنسياتهم) وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم".

وأضافت: "بعد عملية رصد دقيق تم تحديد مخبأ الضحايا ومداهمة وكر العصابة بالعاصمة الخرطوم".

Advertisements

وتابعت: "تم تخليص الضحايا وعددهم 7 فتيات وشاب واحد، وضبط اثنين من المتهمين".

ويكافح السودان الظاهرة التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.

ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير النظاميين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.

ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكاناتها مقارنةً بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.