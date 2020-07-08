معسكر الاتحاد .. في أبها صورة

*يقيم فريق كرة القدم الأول معسكرا في أبها البهية ، وسط أجواء بديعة الجمال ، توفرت كل سبل العطاء بلا حدود ، بالتالي انخرطوا في التدريبات والتمارين بكل اريحية وفاعلية إيجابية ، شكرا لإدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي وكل الكوادر الإدارية المميزة مع التناغم الكبير مع الأجهزة الفنية ، عمل متكامل متناغم ، مؤشره بإذن الله تعالى النجاح الصداح .

*جو الاتحاد الآن صحي ، حيث الهدوء والعمل في صمت ، برغم الأصوات النشاز من هنا وهناك ، ذلكم الهدوء والتركيز في العمل ، بإذن الله تعالى سيكون له نتاجه الإيجابي المفيد للعميد .

*تحية إجلال وتقدير لصاحب السمو الملكي أمير عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، لتجاوبه السريع لحل اشكالية السكن والملاعب لنادي الوطن ، ليس بمستغرب على رجال الوطن المخلصين ، بصمة ذهبية يا أميرنا المحبوب ، ربي يحفظك ويرعاك .

*شكرا لمجلس الاتحاد بعسير على حسن الاستقبال والحفاوة وتقديم كل ما تستطيعون تقديمه ، منذ تأسس ذلكم المجلس وهو يقدم كل الخدمات الجميلة لفرق الاتحاد بكل وقت وحين ، أنتم للوفاء أجمل عنوان

*عشاق الاتحاد الأوفياء بكل بقاع العالم ، عشقكم الآن يحتاجكم أكثر من أي وقت مضى ، كونوا في الموعد ، مساندة ودعما وتصديا لكل من يحاول النيل من عشقكم كائن من كان .

*الفرق جميعا تبذل قصارى جهدها في الإعداد والتأهيل ، كل حسب امكانياته وقدراته ، ذلكم سيتضح كثيرا ، من خلال بدء المباريات ، لآن النتاج الحقيقي لأي عمل النتائج المنتظرة المرجوة ومدى تحقيقها من عدمها .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

بقلم:

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد