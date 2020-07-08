الصحة تعلن تسجيل 3036إصابة جديدة بفيروس #كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 08 يوليو 2020، تسجيل 3036حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 220144 حالة . وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3211 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 158050 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2059 حالة وفاة “رحمهم الله”. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 60035 والحالات الحرجة 2263 حالة .

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