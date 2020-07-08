ورشة المستلزمات التعليمية والتقنية بتعليم مكة تعيد تأهيل 9398 صنفاً من تجهيزات المدارس

أسهمت ورشة المستلزمات التعليمية والتقنية بتعليم منطقة مكة المكرمة موخراً في إعادة وتدوير 9398 من احتياجات المدارس من التجهيزات التقنية والمدرسية والتي شملت الطاولات والمقاعد الدراسية والدواليب وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكيف المختلفة والسبورات وطاولات الحاسب وأجهزة البروجكتر والطابعات وبرادات المياه وآلات التصوير وطفايات الحريق والكراسي المختلفة وشاشات معامل الحاسب الآلي .

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، بجهود العاملين في حفظ المال العام واستثماره بشكل أمثل لدعم المدارس وسد احتياجاتها للعام الدراسي القادم 1442هـ.

ومن جانبه أكد مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم مكة المكرمة غازي المحمادي أنه تم تنفيذ أكثر 900 جولة على الإدارات مكاتب التعليم والمدارس لفحص الأثاث والرجيع الموجود في المدارس ووضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيله وتدويره وتوزيعه مرة أخرى على المدارس.

وتهدف الورش إلى تأهيل وإصلاح مايرد لورشة المستلزمات التعليميةوالتقنية من أجهزة حاسب آلي وملحقاتها وكذلك مايرد من أجهزة داتاشو وإذاعة مدرسية وتأهيل وإصلاح مايرد للورشة من مكاتب إدارية وكراسي دوار ودواليب خشب للمكاتب الإدارية وسيتم صرفها جميعا بعد إصلاحها للمدارس والإدارات وإعادة تدوير جميع المستلزمات التعليمية والتقنية وصرفها كذلك.