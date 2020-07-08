350 برنامجا تدريبيا تطلقه إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التدريب والابتعاث برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي المرحلة الثالثة(عن بعد) 2020 بعدد 350 برنامجاً اليوم الأربعاء الموافق 1441/11/17هـ وذلك عبر منصة التدريب الصيفي

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استهدفت البرامج شاغليو شاغلات الوظائف التعليمية بمنطقة مكة المكرمة وذلك بهدف رفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمساهمة في تجويد نواتج التعلم ، وتقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني بصورة مستمرة وإعادة رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال استثمار قنوات التعليم عن بعد في وزارة التعليم وتطبيقات التقنية الحديثة ودعم شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على نقاط التطوير المهني واستيفاء متطلبات الترقية وتعزيز ثقافة التطوير المهني لإيجاد لغة مهنية مشتركة بين التربويين ودعم الجاهزية للتعليم والتعلم من بداية العام الدراسي واستثمار الخبرات النوعية لدى شاغلات الوظائف التعليمية من العائدين من برامج الابتعاث وتحسين قدرات شاغلي الوظائف التعليمية في مجال اللغات واختبارات تحديد المستوى وإثراء المحتوى العربي الالكتروني واستخدام المصادر الالكترونية المتجددة والتقنيات الحديثة في عمليات التطوير المهني وتوفير بيئة مرنة لربط المتدربين بمصادر التدريب المتنوعة على نطاق واسع زمانيا ومكانيا وتنمية مهارات وقدرات شاغلي الوظائف التعليمية في مجال تطبيقات التقنية التعليم والتدريب بما يضمن تحفيزهم وتطوير أداءهم المهني نحو تنفيذ عمليات التدريب عن بعد بفاعلية وكفاءة .

جدير بالذكر أن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمية يعمل على المساهمة في تحقيق وزارة التعليم للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والمتمثلة في الهدف الاستراتيجي الثاني تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم وبما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية ويحقق رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعلم من خلال مبادرات ومشروعات نوعية تتيح فرص التطوير المهني التعليمي لكافة شاغلي الوظائف التعليمية وبما يتناسب مع الدور المحوري المسند إليهم وعملاً بالتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة واستكمالا لمشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي في مرحلتيه السابقتين والذي شمل جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية ينفذ المركز الوطني المرحلة الثالثة للمشروع عن بعد ويوفر مجموعة من البرامج النوعية للتطوير المهني التعليمي لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية لعام 1441 هـ وفترة عودة المعلمات لتطوير الأداء التعليمي لهم من خلال إيجاد بيئة تدريبية تعتمد على تقنية المعلومات وتحفز على الإبداع .