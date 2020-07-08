شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يطلق 350 برنامجاً تدريبياً عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة التدريب والابتعاث، اليوم الأربعاء، إطلاق برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي المرحلة الثالثة (عن بعد) 2020 بعدد 350 برنامجاً وذلك عبر منصة التدريب الصيفي عبر هذا الرابط (اضغط هنـا).

‬⁩‬وتستهدف البرامج شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمنطقة مكة المكرمة وذلك بهدف رفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمساهمة في تجويد نواتج التعلم ، وتقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني بصورة مستمرة وإعادة رفع مستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال استثمار قنوات التعليم عن بعد في وزارة التعليم وتطبيقات التقنية الحديثة ودعم شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على نقاط التطوير المهني واستيفاء متطلبات الترقية.

كما تستهدف هذه البرامج تعزيز ثقافة التطوير المهني لإيجاد لغة مهنية مشتركة بين التربويين ودعم الجاهزية للتعليم والتعلم من بداية العام الدراسي واستثمار الخبرات النوعية لدى شاغلات الوظائف التعليمية من العائدين من برامج الابتعاث وتحسين قدرات شاغلي الوظائف التعليمية في مجال اللغات واختبارات تحديد المستوى وإثراء المحتوى العربي الالكتروني واستخدام المصادر الالكترونية المتجددة والتقنيات الحديثة في عمليات التطوير المهني وتوفير بيئة مرنة لربط المتدربين بمصادر التدريب المتنوعة على نطاق واسع زمانيا ومكانيا وتنمية مهارات وقدرات شاغلي الوظائف التعليمية في مجال تطبيقات التقنية التعليم والتدريب بما يضمن تحفيزهم وتطوير أداءهم المهني نحو تنفيذ عمليات التدريب عن بعد بفاعلية وكفاءة.