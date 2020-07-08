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لبنان يسجل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم  الأربعاء تسجيل  39 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1945حالة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليستقر عدد الوفيات عند 36 حالة منذ 21 شباط / فبراير الماضي.

ولفتت إلى أن اجمالي حالات الشفاء بلغت.

 

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