إيران تعلن أنها ستساعد سوريا في تعزيز دفاعاتها الجوية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلنت القناة الإخبارية للتلفزيون الرسمي الإيراني على حسابها على تطبيق "تلغرام" الأربعاء أن طهران ستساعد سوريا في تعزيز دفاعاتها الجوية. وكان التلفزيون الرسمي نشر قبل وقت قليل مقطع فيديو يتضمن لقطات لتوقيع "اتفاق شامل للتعاون في المجال العسكري والدفاع والأمن" في دمشق بين رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري ووزير الدفاع السوري علي أيوب.

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