بكين دون إصابات بـ«كورونا» لليوم الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، هبوطاً من ثماني حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان، أن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة، ولم تسجل البلاد أيضاً أي حالات وفاة جديدة، ورصدت الصين أيضاً ست إصابات جديدة دون أعراض، انخفاضاًَ من 15 حالة في اليوم السابق، وحتى، الثلاثاء، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83572، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.