وأضاف الغانم: "الدعوة تأتي بعد التشاور مع مكتب المجلس ورئيس الوزراء والحكومة"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
واستطرد: "أنا لم أنزل إلى مستوى ما جاء في البيان، إنما لجأت إلى القضاء فلماذا يحاول البعض أن يحجر علي حتى اللجوء إلى القضاء".
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي: "تم توجيه اتهامات لي، ولو صحت لوجبت معاقبتي عليها"، مضيفا: "كان الواجب عليكم أن تتوجهوا إلى الجهات الرقابية بدلا من أن تطلقوا الاتهامات وتتركوها".
وأوضح: "أنا أريد أن أساعدكم فذهبت إلى القضاء الكويتي محراب العدالة الشامخ النزيه، والبينة على من ادعى، تعالوا بأدلتكم في أي قضية فيها مس بالذمة المالية أو شبهة تربح غير مشروع"، مضيفا: "كما ذكرتم في بيانكم قدموا ما يدلل على اتهاماتكم وأنا واثق أنني لم انزلق إلى هذا المنزلق لأنني أقسمت وبار بقسمي وأخاف من الله".
ولفتت الصحيفة إلى أن مرزوق الغانم استنكر محاولة تصوير اللجوء إلى القضاء بأنه تكميم أفواه، مشددا على أن حرية التعبير شيء والطعن بالذمة المالية مختلف تماما، وأنا اتهمت اتهامات خطيرة ولم ألجأ إلى نفس المستوى إنما لجأت إلى الدستور، وأضاف: "اعتبره نهجا شرعيا وديمقراطيا ودستوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت... رئيس مجلس الأمة يذهب إلى القضاء بعد "اتهامات خطيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.