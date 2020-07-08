مرور السعودية يذكر المواطنين بشرط مهم

ذكرت صحيفة "عاجل" أن المرور السعودي حدد آليات تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد، مبينا أنها تتم عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.
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وجاء رد المرور "تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.. يسعدنا تواصلك".
جدير بالذكر أن المرور السعودي أوضح في وقت سابق أن الفقرة (٣) من المادة (٧٥) بنظام المرور، تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة، إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر، أو مضت 6 أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها، على أن يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا؛ فإذا لم يسدد أحيل إلى المحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.
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