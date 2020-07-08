شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توضح كيفية التحقق من قبول مستفيد جديد في «الضمان الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الطريقة التي يتحقق منها المستفيد الجديد المسجل في “الضمان الاجتماعي” عن قبوله.

وورد سؤال إلى حساب “خدمة العملاء” التابع لـ”الموارد البشرية” على موقع “تويتر”، قال فيه: “كيفية التحقق من مسجل جديد في الضمان الاجتماعي؟”.

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وأجاب حساب “خدمة العملاء”، بقوله: “في حال تم التسجيل بخدمة معاش الضمان؛ فضلًا متابعة حالة الطلب من خلال إيقونة طلباتي عبر حساب المستفيد”.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان

وكانت “الموارد البشرية” بدأت حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع.

– طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان

– الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي (هنــا).

– اختر الملف الشخصي.

– اختر تحديث البيانات.

– راجع البيانات وفق المستجدات ثم اضغط إرسال الطلب.