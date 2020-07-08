شكرا لقرائتكم خبر عن «العقاري»: إعفاء القرض المدعوم للبناء الذاتي من «ضريبة القيمة المضافة» في حالة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح “صندوق التنمية العقارية”، أن إعفاء القرض المدعوم للبناء الذاتي من “ضريبة القيمة المضافة” في حالة واحدة فقط، لا سيما بعد دخول الزيادة الجديدة للضريبة بنسبة 15% حيز التنفيذ.

ووجه مغرد استفسارًا إلى حساب “خدمة المستفيدين” التابع لـ”الصندوق العقاري” على موقع “تويتر”، قال فيه: “هل القرض المدعوم للبناء الذاتي عليه ضريبة؟”، في إشارة إلى “ضريبة القيمة المضافة”.

وردَّ حساب “خدمة المستفيدين” بقوله: “نصّ الأمر الملكي الكريم على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز 850 ألف ريال لقيمة شراء المسكن”.

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المسكن الأول

وتتحمل الدولة تتحمل “ضريبة القيمة المضافة” عن المستفيد عند شراء المسكن الأول، بما لا يتجاوز قيمته مبلغ 850 ألف ريال، بحسب ما ذكرت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”.

وفي حال زيادة المبلغ عن 850 ألف ريال “يدفع المستفيد الضريبة على المبلغ الذي يزيد عن ذلك، وينطبق هذا الإجراء على شراء المسكن الأول فقط ولا يسري على شراء الأرض”.

ودخل قرار رفع نسبة “ضريبة القيمة المضافة” إلى 15% حيز التنفيذ في الأول من شهر يوليو الجاري على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.