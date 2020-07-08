شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يوضح سبب الخصومات المالية للمستفيدين من «حافز» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، سبب الخصومات المالية للمستفيدين من الدعم المالي المقدم من “حافز”، لافتًا إلى إمكانية تقديم تظلم بخصوص الخصومات المالية.
وذكر حساب خدمة العملاء التابع لـ”هدف”، أن الخصومات المالية قد تكون بسبب “دخل ثابت معلن عنه بالملف الإلكتروني – دخل ثابت مثل الضمان الاجتماعي والراتب التقاعدي – خصم بسبب الإنذارات”.
وأكد حساب خدمة العملاء لـ”هدف” على موقع “تويتر”، أنه يمكن للمستفيد “تقديم تظلم من خلال ملفه الإلكتروني مع أهمية إرفاق ما يثبت صحة التظلم”.
وكانت مستفيدة من “هدف”، ذكرت أنها سجلت في “حافز” وتقوم بتحديث البيانات بشكل مستمر وتأهلت للحصول على الدعم، إلا أنه حصلت على 1566 ريالًا دون أن تعرف السبب.
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