شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة قوانين «توتير» الجديدة.. وتوقف الحسابات مع كثرة التغريد بالهاشتاقات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المختص التقني عبدالله السبع، حقيقة القوانين الجديدة التي فرضتها شركة “تويتر” على المستخدمين خلال الفترة الماضية، وتوقف بعض الحسابات بسبب مخالفاتها.
وقال “السبع” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “غير صحيح أن (تويتر) أعلنت عن قوانين جديدة وأنه لو غردت تغريدات متكررة في هاشتاق أو تابعت حسابات كثيره في نفس الوقت ممكن يتوقف حسابك”.
وأضاف المختص التقني: “هذه المعلومات مغلوطة و مجرد إشاعات؛ مع العلم لو توقف حسابك لأي مشكلة تقدر تقدم طلب إلتماس لإعادة فتح حسابكمن هنا“.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة قوانين «توتير» الجديدة.. وتوقف الحسابات مع كثرة التغريد بالهاشتاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.