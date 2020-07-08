شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة قوانين «توتير» الجديدة.. وتوقف الحسابات مع كثرة التغريد بالهاشتاقات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المختص التقني عبدالله السبع، حقيقة القوانين الجديدة التي فرضتها شركة “تويتر” على المستخدمين خلال الفترة الماضية، وتوقف بعض الحسابات بسبب مخالفاتها.

وقال “السبع” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “غير صحيح أن (تويتر) أعلنت عن قوانين جديدة وأنه لو غردت تغريدات متكررة في هاشتاق أو تابعت حسابات كثيره في نفس الوقت ممكن يتوقف حسابك”.

وأضاف المختص التقني: “هذه المعلومات مغلوطة و مجرد إشاعات؛ مع العلم لو توقف حسابك لأي مشكلة تقدر تقدم طلب إلتماس لإعادة فتح حسابكمن هنا“.