كشف سبب منع 100 شاحنة سورية من دخول الأراضي الأردنية

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، اشترطت وزارة الزراعة الأردنية إبراز رخصة مرور مسبقة صادرة عنها، من أجل عبور أصناف مختلفة من الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري واللبناني.

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وبسبب عدم إبلاغ المصدرين في سوريا في الوقت المناسب، عاد عدد كبير من البرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه، بحسب عضو لجنة المصدرين في اتحاد غرف الزراعة السورية أحمد بوز العسل.

وأكد المسؤول أن هناك عددا من البرادات يقف حاليا في منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، مبينا أن المخلص الجمركي الذي يتعامل معه المصدر في سوريا يجب أن يذهب إلى وزارة الزراعة في الأردن من أجل الحصول على رخصة مرور لكل بند من المواد المصدرة بشكل مسبق قبل موعد التصدير، وهو ما لم يعلمه المصدرون في سوريا قبل بدء التطبيق.

وأوضح المسؤول أن معظم البرادات محملة بالخضار، وخاصة الطماطم بنسبة 70% من إجمالي الحمولات، مشيرا إلى أن هناك مشكلة إضافية تعترض طريق البرادات عبر الأراضي الأردنية وهي ارتفاع تكاليف الترانزيت والرسوم.