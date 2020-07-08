كشف سبب منع 100 شاحنة سورية من دخول الأراضي الأردنية

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، اشترطت وزارة الزراعة الأردنية إبراز رخصة مرور مسبقة صادرة عنها، من أجل عبور أصناف مختلفة من الخضار والفواكه ذات المنشأ السوري واللبناني.
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
وأكد المسؤول أن هناك عددا من البرادات يقف حاليا في منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، مبينا أن المخلص الجمركي الذي يتعامل معه المصدر في سوريا يجب أن يذهب إلى وزارة الزراعة في الأردن من أجل الحصول على رخصة مرور لكل بند من المواد المصدرة بشكل مسبق قبل موعد التصدير، وهو ما لم يعلمه المصدرون في سوريا قبل بدء التطبيق.
وأوضح المسؤول أن معظم البرادات محملة بالخضار، وخاصة الطماطم بنسبة 70% من إجمالي الحمولات، مشيرا إلى أن هناك مشكلة إضافية تعترض طريق البرادات عبر الأراضي الأردنية وهي ارتفاع تكاليف الترانزيت والرسوم.
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