محمد منير يعتذر لـ"بنات مصر" عن التحرش

وكتب منير في حسابه على تويتر، معتذرا لبنات مصر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء.
وجاء في تغريدة الكينغ: "لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي، وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الأمثال في الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها.. أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".
وأعاد منير نشر أغنيته "البنات" على حسابه، واقتبس من كلماتها: "في بلدي البنات.. كل البنات تحلم تضوي زي النجوم بتحلم ترفرف زي الرايات
بتقدر تعاند وتقدر تثور
لكن ساعات.. كتير م الساعات... دق الساعات
بيجرح حاجات... ويخنق حاجات
في بلدي البنات"
وأصدرت النيابة العامة المصرية، مساء أمس الأول، قرارا بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش والاغتصاب.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة المصرية، "أمر النائب العام بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن".
وجاء في البيان الذي نشرته النيابة العامة المصرية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "...كان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم".
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