نجاة مستشار الرئيس اليمني من محاولة اغتيال في مأرب

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ووفقا للمصدر، أسفر الانفجار عن إلحاق أضرار مادية.
وكان جباري قد وصل، الأحد الماضي، إلى مدينة مأرب قادماً من العاصمة السعودية، دون ترتيبات مسبقة، حسب مصدر حكومي يمني، في ظل مفاوضات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، تشارك فيها هيئة رئاسة مجلس النواب، لتشكيل حكومة مناصفة وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين برعاية سعودية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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