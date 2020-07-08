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نجاة مستشار الرئيس اليمني من محاولة اغتيال في مأرب

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© REUTERS / Ali Owidha

القاهرة - سبوتنيك. أبلغ مصدر في السلطة المحلية في مأرب، وكالة سبوتنيك، عصر اليوم الأربعاء، بأن عبوة ناسفة انفجرت قرب بوابة فندق يسكنه مستشار الرئيس اليمني، نائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز جباري، في الشارع العام بمدينة مأرب.

ووفقا للمصدر، أسفر الانفجار عن إلحاق أضرار مادية.

وكان جباري قد وصل، الأحد الماضي، إلى مدينة مأرب قادماً من العاصمة ، دون ترتيبات مسبقة، حسب مصدر حكومي يمني، في ظل مفاوضات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، تشارك فيها هيئة رئاسة مجلس النواب، لتشكيل حكومة مناصفة وفقاً لما نص عليه اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين برعاية سعودية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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