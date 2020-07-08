الصحة المصرية تعلن عن قفزة "لأول مرة" بشأن مصابي كورونا

وكشفت الوزارة عن "ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل إلى 28.1 %، ليسجل بذلك أعلى مؤشر منذ بداية الأزمة في منتصف فبراير/شباط الماضي"، بحسب موقع "اليوم السابع" المصري.

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وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "هناك ثبات في معدل الوفيات حيث بلغ معدل الوفيات 4.5 %".

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وتابعت بأن "مصر حتى الآن سجلت 3489 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي الإصابات بكورونا إلى الآن 77279 حالة".

ولفتت الوزارة إلى أن "ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم".

وأكدت أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو/ أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.