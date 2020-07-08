كورونا.. وفاتان بالكويت وواحدة في ليبيا

الكويت - طرابلس / الخليج 365

أعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل وفاتين جراء كورونا، فيما رصدت ليبيا وفاة واحدة بالفيروس.

وأفادت الصحة الكويتية بتسجيل وفاتين و762 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 593 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 52 ألفا و7؛ منها 379 وفاة، و42 ألفا و108 حالات تعاف.

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وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) وفاة واحدة و65 إصابة بالفيروس، و26 حالة تعاف منه.

وأوضح المركز في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 1182؛ بينها 35 وفاة، و295 حالة شفاء.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى صباح الأربعاء، 11 مليونا و965 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 546 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و913 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".



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