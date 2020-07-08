"ي ب ك" الإرهابية تواصل اختطاف وتجنيد القاصرين في سوريا

محمد مستو / الخليج 365
واصلت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، اختطاف وتجنيد القاصرين في مناطق سيطرتها شمالي سوريا، وفق مصادر محلية.
وقالت المصادر، للأناضول، إن المنظمة الإرهابية اختطفت خلال الأسبوع الأخير 4 قاصرين، بينهم فتاتان، تراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما، من مدينتي القامشلي وعين العرب، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأوضحت المصادر، مفضلين عدم ذكر أسمائهم خشية التهديدات، أن أهالي القاصرين المختطفين طالبوا بإعادة أبنائهم، إلا أن قادة المنظمة الإرهابية قاموا بطردهم.
ودعا الأهالي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى الإفراج الفوري عن ذويهم المختطفين، فيما اعتبر آخرون أن أبناءهم في عداد الغائبين رغم الاختطاف، خوفا من انتقام المنظمة الإرهابية.
وتقوم المنظمة بنقل القاصرين المختطفين إلى جبال قنديل الحدودية مع العراق، لتلقي تدريبات عسكرية ودروس فكرية، ويخصص عدد منهم لتنفيذ عمليات إرهابية في تركيا، وفق المصادر ذاتها.
ويونيو/ حزيران الماضي، اختطفت المنظمة 4 فتيات على الأقل في مناطق سيطرتها بمحافظتي حلب (شمال) والحسكة (شمال شرق).
يأتي ذلك رغم توقيع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي تهمين عليها منظمة "ي ب ك"، اتفاقية حول منع تجنيد الأطفال دون 18 عاما.
وأكدت عدة تقارير أممية، قيام المنظمة بتجنيد الأطفال في صفوفها حتى بعد توقيع الاتفاقية.
وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل، والعديد من القوانين الدولية، استخدام الأطفال في الحروب "جريمة ضد الإنسانية".
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