أبرز مباريات الأربعاء ” 8 يوليو “

تقام مساء اليوم 3 لقاءات في الدوري الإسباني أهمها بين برشلونة وإسبانيول، وفي الدوري الانجليزي تُلعب 4 مباريات أبرزها يجمع بين مانشستر سيتي ونيوكاسل، بينما ، و فيما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 8 يوليو : الدوري الإنجليزي 20:00 مانشستر سيتي x نيوكاسل 20:00 وست هام x بيرنلي 20:00 شيفيلد يونايتد x وولفرهامبتون 22:15 برايتون x ليفربول الدوري الإسباني 20:30 ريال بيتيس x أوساسونا 20:30 خيتافي x فياريال 23:00 برشلونة x إسبانيول الدوري الإيطالي 20:30 فيورنتينا x كالياري 20:30 جنوى x نابولي 22:45 أتالانتا x سامبدوريا 22:45 بولونيا x ساسولو 22:45 روما x بارما 22:45 تورينو x بريشيا

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