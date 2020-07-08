توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة عسير والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات”.

تهدف المذكرة إلى تمكين إمارة المنطقة من متابعة وتنسيق مشاريعها وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس وحدة لمتابعة المشاريع التنموية بالإمارة.

وقام بتوقيع المذكرة كلٌ من وكيل إمارة منطقة عسير المُكلّف محمد بن ناصر بن لبدة، ومدير عام البرنامج المُكلّف محمد بن علي العسيري.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الشراكات الإستراتيجية بين إمارات المناطق والبرنامج الوطني “مشروعات” والتي يتم من خلالها بناء الهيكل التنظيمي الجديد لوحدة متابعة المشروعات في الإمارة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع، وربط الوحدة مع المنصة الوطنية لمتابعة مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية في إدارة المشاريع.

يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة قد أُنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٤٨٥ وتاريخ ١٤٣٦هـ ، بهدف الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ المشروعات من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.