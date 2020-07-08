تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم إلكترونياً

وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‫ المستفيدين والمستفيدات من خدمات ‫الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.

ونشرت الوزارة رابط ‏تحديث البيانات، ووجهت الراغبين في تحديث بياناتهم إلى زيارة الرابط التالي: https://eservices.mlsd.gov.sa//login/