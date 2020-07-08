تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم إلكترونياً

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وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.
ونشرت الوزارة رابط تحديث البيانات، ووجهت الراغبين في تحديث بياناتهم إلى زيارة الرابط التالي: https://eservices.mlsd.gov.sa//login/
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