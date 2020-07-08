وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

طرح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وظائف صحية وهندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. واشترط المستشفى إن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وتابعت بأنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية” رئيس تمريض/ طب الأطفال (الرياض)- كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي (الرياض – طبيب متخصص/ وحدة الطوارئ للأطفال (الرياض”- طبيب متخصص/ وحدة الطوارئ للبالغين (الرياض – Advertisements كبير مهندسي أجهزة طبية (عدد وظيفتين/ الرياض) وأضافت أن الوظائف المطلوبة ” – مساعد ثاني سلسلة الإمدادات (الرياض)- مدير توزيع (الرياض) – مساعد صيانة (الرياض). – كبير التقنيين الطبيين/ وحدة جمع العينات وإجراءاتها (جدة) – كبير التقنيين الطبيين/ وحدة خدمات نقل الدم (جدة) – مساعد أخصائي تغذية (جدة). – ممرض ثالث (جدة) – فني إقفال (جدة). ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي من هنـــــــــــــا.

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